Confesercenti incontra l'assessore Pesciatini: tanti i temi sul tavolo con un occhio alle iniziative del prossimo Natale

“Un incontro positivo nel quale abbiamo affrontati diversi temi trovando nell’assessore Paolo Pesciatini un interlocutore attento e pronto a collaborare”. Sono le parole del presidente Pisa di Confesercenti Toscana Fabrizio Di Sabatino, al termine dell’incontro che l’associazione ha avuto con l’assessore al Commercio del Comune di Pisa; la delegazione di Confesercenti Toscana era completata dal vicepresidente Pisa Gianluca Tiozzo e dal responsabile provinciale Claudio Del Sarto.



“I temi sul tavolo sono stati molti - spiegano Di Sabatino, Tiozzo e Del Sarto - a cominciare da quelli di strettissima attualità legati ai balneari ed alla questione Bolkestein; ma importanti anche quelli di maggior respiro come la situazione del commercio a Pisa, per arrivare poi agli eventi ed in particolare a quelli del prossimo Natale”.



Confesercenti Toscana ha illustrato all’assessore Pesciatini il proprio piano di lavoro. Ancora i vertici pisani: “Abbiamo innanzitutto presentato la nostra presidenza, presidenza rappresentativa di tutte le categorie ed i settori che rappresentiamo. Una presidenza che si muove unita e compatta non amando noi le strategie di 'un uomo solo al comando'. L’assessore Pesciatini è stato nostro gradito ospite all’assemblea di presentazione in Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest di lunedì scorso ed ha quindi toccato con mano la voglia dei nostri imprenditori di sostenere l’associazione e di impegnarsi in prima persona per tutti i settori che rappresentiamo”.



“Abbiamo rinnovato all’assessore Pesciatini la nostra volontà di collaborare mettendo al centro sempre gli interessi degli imprenditori ma senza che questi possano essere in contrapposizione che le altre realtà cittadine. Una collaborazione che l’assessore ha dimostrato di apprezzare dando la sua piena disponibilità” concludono Di Sabatino, Tiozzo e Del Sarto.