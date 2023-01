A piedi tra le dune e il mare di San Rossore

#InRainbowsTreks in collaborazione con il Centro Visite della Tenuta di San Rossore presenta: Tra le Dune e il Mare di San Rossore!



Una bellissima escursione a San Rossore, un ambiente Storico-Naturalistico unico in tutto il mondo.



Lunghezza: 14 km

Difficoltà: Medio-Facile

Dislivello: Tutto Pianeggiante!



E’ richiesto un minimo di allenamento necessario per percorrere 14 km a piedi su un percorso pianeggiante. In caso di maltempo gli eventi potranno subire modifiche o cancellazioni. La balneazione non è consentita.



Evento solo su Prenotazione!

Cani non ammessi per regolamento del Parco nelle aree ad accesso limitato.



Pranzo al sacco!

Maggiori dettagli sul punto di ritrovo saranno trasmessi ad avvenuta iscrizione.



Quota:

27€ ad adulto



Ritrovo:

Il ritrovo verrà comunicato ad iscrizione effettuata



Orario:

Partenza ore 10.00

Ritorno alle auto ore 15.30 circa



La quota comprende:

-Biglietto di ingresso al Parco di San Rossore nelle zone non accessibili al pubblico

-Accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica Abilitate e Certificate dalla Regione Toscana)





Cosa portare

Il profondo amore ed il rispetto per la natura ed i luoghi che incontreremo sono indispensabili!



Inoltre:



- Zaino: consigliato 25 litri

- Scarpe da Trekking, eventuale stuoia/telo per sedersi sulla spiaggia.

- Abbigliamento a strati, K-Way, Giacca antivento/antipioggia, maglietta a Maniche corte/lunghe, Poncho

-almeno 1 litro e mezzo di acqua a partecipante

- Pranzo al sacco e vari snack.

- Cappellino (molto importante)





I cani non sono ammessi neanche al guinzaglio, per regolamento del Parco nelle zone interdette che attraverseremo!



Per Info:

In Rainbows Treks

Dott. Marco Passarello- Guida Ambientale Escursionistica



E-mail: info@inrainbowstreks.com