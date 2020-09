A Pisa la mostra d'arte si fa in giardino

Nell'atelier della pittrice pisana Michela Marinai, a Pisa, in Via Giovanni Rosini 17, sabato 26 settembre, alle ore 17:00, si inaugura una mostra personale dal titolo 'Una finestra nel giardino', che raccoglie 14 opere, tra dipinti a olio e disegni, che comprendono paesaggi e ritratti. Un'originale panoramica dell'opera recente di una pittrice che si è diplomata con il massimo dei voti all'Accademia d'Arte di Firenze e che ha sempre creato le sue opere nella nostra città, ricevendo riconoscimenti anche fuori dalla Toscana.

La mostra, organizzata in collaborazione con la scrittrice Paola Alberti, è allestita in un giardino privato, con i quadri che sono in perfetta armonia con gli alberi, da una grande magnolia fino all'olivo e alle palme, perché, come ci spiega la stessa Michela Marinai, è molto bello vivere a stretto contatto con il verde a poca distanza da opere d'arte come i monumenti pisani, che rendono unica la città della torre pendente.

La mostra rimarrà visitabile domenica 27 settembre, dalle 16:00 alle 19:00, lunedì 28 e mercoledì 30, dalle 10:00 alle 11:30, martedì 29 settembre e giovedì 1° ottobre, dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 19:00. Al vernissage la scrittrice Paola Alberti farà una breve introduzione per accompagnare i visitatori nel percorso artistico e naturalistico. Un aperitivo sarà offerto, per l'occasione, a tutti i presenti. In caso di maltempo l'inaugurazione della mostra sarà rimandata.