Acoustic guitar night con Andrea Valeri e Lorenzo Polidori

Sabato 15 luglio alle 21.30 sul palco di “Metti una sera a Cascina” una grande serata musicale con Andrea Valeri e Lorenzo Polidori in 'Acoustic Guitar Night'. Dall'Australia alla Nuova Zelanda, dall'America e al Canada fino al continente Africano, dall'Europa alla Russia sin dai suoi teneri 16 anni di età Andrea Valeri continua a raccogliere un successo mondiale. È definito il "Principe della chitarra acustica” e nuovo ambasciatore della musica contemporanea. Nonostante la giovane età (classe 1991), è già veterano di molti dei più grandi palcoscenici di tutto il globo.



Lorenzo Polidori è un giovane virtuoso della chitarra Fingerstyle, nato a Firenze nel 1997. Sin da piccolo, mostra un grande interesse per il mondo della musica e, all'età di 8 anni, comincia a studiare le tecniche della chitarra classica. La passione lo ha progressivamente portato ad interessarsi anche ad altri stili musicali, fino ad avvicinarsi, come autodidatta, alle tecniche di Mark Knopfler (Dire Straits). Il concerto organizzato da Fondazione Sipario Toscana in collaborazione con il Comune di Cascina è ad ingresso libero, una bellissima occasione per conoscere due grandi talenti della chitarra acustica.