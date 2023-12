Al Deposito Pontecorvo arriva Daddy G

Il fondatore degli iconici Massive Attack inaugurerà l’anteprima della rassegna Crock, organizzata dal Deposito Pontecorvo e sostenuta dalla Fondazione Pisa.



Venerdì 8 Dicembre un grande appuntamento a Pisa per l’anteprima alla rassegna Crock, organizzata dal Deposito Pontecorvo e sostenuta dalla Fondazione Pisa.

Sul palco del circolo in Via Carducci a Ghezzano salirà Daddy G, fondatore dei leggendari ed iconici Massive Attack.



Tra i padri spirituali del trip hop, Grant Marshall in arte Daddy G ha avviato la sua carriera nella Bristol d’inizio anni Ottanta co-fondando il Wild Bunch Sound System (collettivo da cui sarebbero nati i Massive Attack). Innovatore e protagonista di una stagione memorabile della scena elettronica britannica, frutto della commistione tra hip hop, dub, techno, house, Marshall è tutt’oggi impegnato con i Massive: lui e il suo socio Robert “3D” Del Naja, unici due membri fondatori rimasti nel gruppo.



Ma puntando sulla sua raffinata quanto sconfinata cultura musicale e su una riconosciuta abilità tecnica, Daddy G gira i migliori club del mondo anche come deejay. Ed è in questa veste che da tempo propone set contemporaneamente ipnotici ed esplosivi, con cui rende omaggio alla musica che lo ha formato artisticamente. È la storia dell’elettronica che scende in pista: un incrocio di dub e reggae, soul e vintage funk, deep house, dubstep e breakbeat assolutamente irresistibile e contagioso.



Alla consolle Daddy G, classe 1959, torna il ragazzino che era quando iniziò a mixare i primi dischi, ispirato dal fidanzato dj di sua sorella maggiore: si diverte a far dialogare i suoi dischi preferiti e rimescola ritmi e suggestioni sonore con la forza di un guru.



warm up: Fricat; after show: Fonx





Biglietti in prevendita oppure direttamente alla porta (Link prevendite: https://link.dice.fm/b700521d6377)