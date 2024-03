Alla scoperta dei tesori d'Egitto. Gita per bambini

Gita per famiglie di Fiab Pisa: sabato 16 marzo alle 15.10 bambini e accompagnatori si troveranno all’inizio del parcheggio di via Paparelli per una piccola pedalata urbana alla volta delle collezioni egittologiche dell’Università di Pisa, dove potranno partecipare a una visita guidata e a una caccia al tesoro. Il percorso di circa tre km sarà su strade a basso traffico e piste ciclabili. Per i piccoli dai sei anni in su l’ingresso è libero come per il primo accompagnatore; dal secondo in poi è richiesto un contributo di 2,50 euro. La gita è riservata ai soci Fiab: è possibile associarsi o rinnovare la tessera su fiabpisa.it o prima della partenza. Iscrizioni entro il 12/3 compreso su www.fiabpisa.it/piccolinbici.htm. Per info: Leonora 329 7433079 o Elisa 347 8269433.