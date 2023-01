Escursione anello di San Giuliano Terme

Piedi in Cammino aps propone un itinerario escursionistico ad anello che va a esplorare il territorio di San Giuliano Terme tra mulattiere storiche e sentieri che si snodano nel terreno carsico del Monte. Il percorso arriverà sino al Passo di Dante, il famoso valico che in epoche antiche fungeva da collegamento tra le città di Pisa e Lucca. Qui un’effige che ritrae il poeta e riporta la frase dedicata al Monte Pisano "Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e ‘lupicini al monte per che i Pisan veder Lucca non ponno" (XXXIII Canto dell’Inferno) .

Dal passo il cammino porterà alla Villa Bosniaski, localmente conosciuta come Casa del Polacco. Costruita alla fine dell’800, l’edificio ormai in rovina conserva un immortale fascino, grazie anche alla cornice naturale e dal bellissimo affaccio sulla pianura pisana. Dalla qui il ritorno a San Giuliano Terme percorrendo un sentiero tra macchia e uliveti che costeggiano le cave di marmo.



Itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche (facile).

info e iscrizioni www.piediincammino.it