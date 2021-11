'Annie la giramondo' con Paola Fresa a La Città del Teatro

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, La Città del Teatro in collaborazione con Unicoop Firenze Sezione Soci Coop Cascina e Pisa ed il patrocinio del Comune di Cascina, organizza una lettura scenica della storia di Annie Londonderry, la prima donna a fare il giro del mondo in bicicletta. Il testo di Gino Cervi è interpretato da Paola Fresa, accompagnata dalle musiche e i suoni di Riccardo Dellocchio, le illustrazioni sono di Guendalina Ravazzoni, il video di Elisa Pucci. Lo spettacolo è nato in collaborazione con Strastorie (format per una narrazione condivisa di Valeria Ravera) e Bolzano29. Ma chi è Annie Londonderry, una giovane donna di 24 anni che sulle riviste dell’epoca si definisce “the new woman” e che diventerà il simbolo del movimento per l’emancipazione femminile? Il 25 giugno 1894 Annie Kopchovsky, giovane ebrea di origini lettoni emigrata negli Stati Uniti quand'era bambina, lascia il marito e tre figli piccoli e parte da Boston per compiere un'impresa che fino a quel momento nessuna prima di lei aveva mai affrontato: fare il giro del mondo in bicicletta. Con sé ha soltanto gli abiti che indossa, un cambio di biancheria e una pistola. Alla partenza trova il primo sponsor, l'acqua minerale Londonderry, e decide che da quel momento si farà chiamare Annie Londonderry. Il suo scopo è vincere una scommessa, dimostrando che una donna è in grado di replicare ciò che un uomo, Thomas Stevens, aveva fatto circa un decennio prima. Ma la scommessa esiste davvero o è solo una delle tante storie inventate da Annie, abilissima affabulatrice che non esita a mentire per rendere più interessante la sua avventura? Comunque sia, nell'arco di quindici mesi la nostra eroina porta a termine il suo incredibile progetto cambiando bicicletta per passare a una più leggera, abbandonando gli abiti femminili per una tenuta sportiva maschile e guadagnandosi da vivere vendendo le proprie foto autografate.

Dopo lo spettacolo interverranno: Giulia Guainai Assessora Pari opportunità, Bice del Giudice Ass.re alla Cultura, Claudio Loconsole Ass.re all’Istruzione del Comune di Cascina, Giulia Rovetini Presidente Sez Soci Coop Pisa, Garofalo Vicepresidente Sez Soci Coop Cascina, Giovanna Zitiello Responsabile Centro Antiviolenza, Casa della donna.

Ingresso libero su prenotazione (fino ad esaurimento posti disponibili) inviando una mail a biglietteria@lacittadelteatro.it oppure telefonando allo 050.744400 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14; mercoledì dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 19