Apertura straordinaria della Torre e del Camminamento del Soccorso di Vicopisano

Sabato 2 e domenica 3 ottobre, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 la Torre e il Camminamento del Soccorso, freschi di un imponente restauro e di inaugurazione, saranno aperti, in via straordinaria per la Festa di Vicopisano, gratuitamente.

Si potrà accedere, in piccoli gruppi, solo con Green Pass, prenotando online sul sito di Capitolium. Una splendida occasione per ammirare i due monumenti, il panorama mozzafiato in cui sono incastonati, il borgo di Vicopisano dall'alto e per entrare e salire in una Torre e percorrere un Camminamento per la prima volta dopo circa 450 anni.