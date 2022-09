Ariete in concerto

Al via domani, giovedì 8 settembre, in piazza dei Cavalieri, il 'Summer Knights 2022', il contenitore di appuntamenti culturali e di spettacolo voluto dal Comune di Pisa, assessorato alla cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi e organizzato dalla LEG Live Emotion Group. Ad aprire la rassegna sarà Ariete, giovane voce di riferimento con oltre 37 milioni di stream nel brano 'L’ultima notte' certificato platino.

Dopo la tournée estiva del 2021 che l’ha portata a soli 19 anni in tutta Italia con 27 date che hanno visto un grande successo di pubblico, Ariete torna dal vivo per presentare per il suo primo e atteso album 'Specchio'. Uscito il 25 febbraio 2022 'Specchio' contiene 11 tracce già anticipate dai singoli 'L' e 'Club'. E' un disco in cui emerge un atteggiamento più consapevole e maturo. Semplicità, schiettezza e sincerità sono la colonna portante e il filo conduttore di tutti i brani, conferendo quel tocco di autenticità in più che abbraccia e fa sentire capiti chi ascolta.

Un viaggio introspettivo e una finestra aperta su se stessi, che indaga il passato, le paure, i ricordi e le proprie debolezze attraverso un sound malinconico e nostalgico. Per questo progetto, Ariete si affianca ad alcuni artisti che caratterizzano la scena contemporanea, tra rap e cantautorato. In 'Specchio' partecipano infatti Madame, la giovanissima rapper che firma il brano 'Cicatrici' e Franco126, tra i più apprezzati autori indie pop del momento, che ha collaborato nel brano 'Fragili'.

Il Summer Knights 2022 proseguirà poi lunedì 12 settembre con Achille Lauro. Martedì 13 settembre, sarà invece la volta di Francesco Gabbani. Ultimo appuntamento sabato 17 settembre, con Elisa.

Circuito Prevendite: Ticketone - Tutte le informazioni su www.legsrl.net - 3924308616. Inizio concerti ore 21.30.