Aspettando il Cammino d’Etruria

Una bella passeggiata in un angolo nascosto della nostra provincia tra strade campestri, paesaggi immersi nella natura e resti di castelli medioevali. E’ quanto propone il Comune di Fauglia in collaborazione con le associazioni Agorà odv di Fauglia e Cammini d’Etruria per domenica prossima, 11 giugno

L’escursione impegnerà i camminatori per buona parte della giornata lungo un percorso ad anello di ben 14 chilometri. E’, in particolare, un tragitto che costituisce una delle tappe del Cammino d’Etruria (20 tappe per 410 chilometri da Pisa, a Volterra e a Chiusi) e in fase di definitiva realizzazione (per il varo definitivo mancano le mappature dei Comuni di Pisa, Crespina-Lorenzana, Casciana Terme-Lari). Ritrovo presso il parcheggio di Acciaiolo, via Marconi, alle 9. Prenotazione obbligatoria (email, c.bernardini@comune.fauglia. pi.it), partecipazione gratuita.