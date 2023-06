Martedì 4 luglio, in occasione dell'Independence Day, il Bagno degli Americani di Tirrenia organizza una serata speciale con tanti momenti di intrattenimento, tra cui lo spettacolo pirotecnico in riva al mare. Si parte alle 19 ('ingresso libero) e sarà possibile consumare al bar (anche sotto l'hangar) e al ristorante (per il quale non sarà attiva la prenotazione, ma solo menu da asporto). Al tramonto, creazioni con enormi bolle di sapone e poi gli attesissimi fuochi d'artificio. A seguire, la musica: grande protagonista Valerio "Gigo" Sereni dj.

Come funziona la serata

La parte di spiaggia libera sarà ad accesso gratuito come sempre. Per la parte riservata agli ombrelloni, invece, sarà possibile, per chi lo desidera, riservare il proprio posto: tramite il numero 3423513884, si può prenotare un ombrellone per la serata con due sdraio e un lettino e con la consumazione. Questa prenotazione è consentita per un massimo di quattro persone per ombrellone e darà la possibilità di saltare la fila della cassa per bar e ristorante.