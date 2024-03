'Balera '59' di Marco Azzurrini al Magazzino di Antonio

'Balera '59. Ballo, miracoli e lotta di classe' è ormai un grande classico del teatro pisano ed è pronto a tornare, a distanza di qualche anno, al Magazzino di Antonio per la stagione 2024 di Molina mon amour.

L'attore pisano Marco Azzurrini, autore dello spettacolo (con la collaborazione artistica di Angelo Cacelli), condividerà il palco molinese con la musicista Daniela Romano, pronti a far immergere il pubblico nel mondo ormai scomparso delle balere e della musica che le animava. Appuntamento a sabato 23 marzo.



Cena a buffet dalle 20, inizio spettacolo alle 21.30. Costo 20 euro; ingresso con tessera di Molina mon amour inclusa nel prezzo e prenotazione obbligatoria. Il Magazzino di Antonio è in piazza Martiri della Romagna 26 a Molina di Quosa (PI). Si può prenotare al 379 1913131 (solo WhatsApp).



Lo spettacolo fa parte della rassegna teatrale regionale 'Narratori erranti' (ideata e curata da Fabrizio Brandi, Marco Azzurrini, Elisabetta Salvatori e Luca Barsottelli), giunta alla seconda edizione, per la quale il Magazzino di Antonio è stato scelto insieme ad altri 'luoghi di teatro' della Toscana (teatri veri e propri esclusi) dove questi spettacoli, 'viaggiando', vanno in scena.