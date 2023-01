La Befana a Castelfranco arriva a bordo della bicicletta

'La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte'. No, a Castelfranco la Befana arriva in bicicletta e in pieno pomeriggio, distribuendo calze piene di dolciumi a tutte le bambine e bambini che incontra. Il prossimo 6 gennaio è in programma alle 15 un raduno di bici 'La Befana in Bicicletta' con percorso per le vie del paese. Alla fine del percorso, con ritrovo davanti al palazzo comunale (in piazza Bertoncini) verranno regalate le calze della Befana che sono state gentilmente donate dalla sezione Soci Unicoop Firenze Valdarno Inferiore. La pedalata è aperta a tutti: l’invito è quello a partecipare muniti di bici e vestiti da Befana.

A seguire, alle 1, ci sarà una gara di dolci a cura dell'Associazione Palio e delle Contrade con esposizione delle creazioni più deliziose. L’iniziativa rientra nell’ambito del calendario di eventi delle festività 'Aria di Natale 2022' finanziato attraverso il Bando Regionale 'Progetti di sicurezza urbana integrata' e con le risorse interne del Comune di Castelfranco di Sotto.

"Ringraziamo la sezione Soci Unicoop Firenze Valdarno Inferiore per il contributo all’iniziativa e l’amministrazione comunale per la fiducia e il sostegno che ci ha dimostrato - ha commentato il presidente dell’Associazione Palio dei Barchini con Le Ruote, Paolo Nuti - Siamo arrivati alla fine di un programma di eventi natalizi molto ricco, che ci ha fatto rivivere le feste in paese, come ai vecchi tempi". "Con questo piccolo contributo abbiamo voluto dimostrare la nostra vicinanza alle necessità del territorio - ha aggiunto Angela Bagagli, presidente della sezione soci Unicoop Valdarno Inferiore - ci teniamo ad esserci, per come possiamo". "Con l’iniziativa dell’Epifania giungono al termine gli eventi di 'Aria di Natale', un programma che ha riacceso il centro storico per queste festività. E' stata davvero una bella esperienza che speriamo possa ripetersi e arricchirsi negli anni a venire" commenta il sindaco Gabriele Toti.