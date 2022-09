Bright 2022, La notte europea della ricerca nei musei di Ateneo

Venerdì 30 settembre torna Bright 2022. La notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana con un programma ricco di eventi. Come ogni anno parteciperà anche il Sistema Museale di Ateneo, con aperture straordinarie, mostre, visite guidate e laboratori.



La mattina del 30 settembre è dedicata alle scuole di ogni ordine e grado.



Tutte le iniziative sono?gratuite?con?prenotazione?obbligatoria?fino a esaurimento dei posti disponibili.





Sabato 24 settembre 2022

MUSEO DELLA GRAFICA

Palazzo Lanfranchi, Lungarno Galilei 9, 56125 Pisa

- Nella bottega di uno stampatore, laboratorio creativo per famiglie – tema Arte, memoria culturale e cambiamento sociale

Attraverso il racconto di un vecchio torchio, scopriremo tutti i segreti di un’invenzione che rivoluzionò la storia dell’umanità: la stampa. Lasciandoci guidare dai protagonisti della storia ci divertiremo a realizzare un originale opera d’arte utilizzando la tecnica della stampa.

Sabato 24 settembre, ore 16:15.

Evento gratuito riservato alle famiglie (Età: 6 – 11 anni) – Partecipazione su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni: 050 2216059 / 070

Prenotazione tramite e-mail a educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it





Venerdì 30 settembre 2022

COLLEZIONI EGITTOLOGICHE “Edda Bresciani”

Via San Frediano 12, 56126 Pisa

- Non solo piramidi: il mondo egizio dell’aldilà – tema Arte, memoria culturale e cambiamento sociale

Attività didattica rivolta alle le scuole.

La visita guidata alle Collezioni Egittologiche, che avrà come tema Non solo Piramidi: il mondo egizio dell’aldilà, permetterà di scoprire il misterioso mondo dell’aldilà egizio attraverso la visione di alcuni dei suoi più significativi reperti.

Venerdì 30 settembre, 10:30 e 11:30.

Evento gratuito riservato alla Scuola Primaria in particolare alle classi III, IV e V.

Durata attività: 40-45 minuti.

2 turni: ore 10:30 e 11:30.

Numero massimo: 22 – docenti compresi.

Partecipazione su prenotazione tramite e-mail a: educazione.collezioni-egittologiche@sma.unipi.it

Non accessibile alle persone con disabilità.



- Visite guidate “Collezioni Egittologiche ‘Edda Bresciani’?– tema Arte, memoria culturale e cambiamento sociale

Le visite guidate alle Collezioni Egittologiche “Edda Bresciani” permetteranno di scoprire una delle più ricche e suggestive collezioni di antichità egiziane della Toscana.

Venerdì 30 settembre, ore? 17:00, 18:00 e 19:00.

Durata media visita:?45?minuti.

Evento gratuito rivolto a studenti, adulti e bambini – Partecipazione su?prenotazione?fino a esaurimento dei posti disponibili.

Numero massimo: 22 – docenti compresi.

Non accessibile alle persone con disabilità.

Prenotazione: https://www.egitto.sma.unipi.it/prenotazione-eventi-speciali/





MUSEO DELLA GRAFICA

Palazzo Lanfranchi, Lungarno Galilei 9, 56125 Pisa



- Un viaggio tra arte e storia – tema? Arte, memoria culturale e cambiamento sociale.

Attività didattica rivolta alle scuole.

Dopo una breve introduzione alle tecniche artistiche, che caratterizzano la collezione del Museo della Grafica, i bambini e le bambine saranno guidati alla scoperta delle mostre in corso attraverso l’utilizzo di una piccola guida che potranno portare con sé una volta concluso l’incontro.

Venerdì 30 settembre, ore 10:00 e ore 11:30.

Durata attività: 60 minuti.

2 turni: ore 10:00 e ore 11:30.

Numero massimo: 4 classi; 25 studenti per classe.

Evento gratuito riservato alla Scuola Primaria (II-V classe) e Scuola Secondaria di Primo Grado (I-II classe).

Partecipazione su prenotazione.

Informazioni: 050 2216059 /070.

Prenotazione tramite e-mail a educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it



- Visite guidate alle? mostre in corso? in due turni – tema? Arte, memoria culturale e cambiamento sociale

Le visite guidate porteranno alla scoperta delle mostre in corso in un coinvolgente viaggio attraverso i secoli. Partendo dall’immaginifico aldilà descritto da Dante nella Divina Commedia, i partecipanti saranno guidati fino ai verdi prati da golf presenti nelle stampe e nei manifesti, passando attraverso le illustrazioni e le medaglie scatola che raccontano l’immagine e il mito di Napoleone nella modernità.

Venerdì 30 settembre, ore?16:15 – 17:30 / 17:30 – 18:45.

Durata media visita: 60 minuti.

Evento gratuito – Partecipazione su?prenotazione? fino a esaurimento dei posti disponibili.

Accessibile alle persone con disabilità.

Informazioni:?museodellagrafica@adm.unipi.it

Prenotazione: https://museodellagrafica.sma.unipi.it/prenotazione-eventi-speciali/





MUSEO ANATOMICO VETERINARIO

Viale della Piagge 2, Pisa



- Visita guidata “I dromedari di San Rossore nella storia della città di Pisa” – tema Arte, memoria culturale e cambiamento sociale

Durante la visita al Museo sarà proposta la storia del legame tra i dromedari ospitati nel parco di San Rossore e la storia della città di Pisa grazie a materiale iconografico e alla esposizione di reperti anatomici di questi animali raccolti nel tempo in Museo.

Venerdì 30 settembre, quattro turni alle ore 9:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00

Durata visita: 60 minuti.

Evento gratuito – Partecipazione su?prenotazione?fino a esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni e prenotazioni: 3356003798; alessandra.coli@unipi.it





MUSEO DI ANATOMIA UMANA “Filippo Civinini”

Scuola Medica, Via Roma 55, 56126 Pisa



- Visita guidata tematica su due turni – tema Arte, memoria culturale e cambiamento sociale

La visita guidata al Museo è incentrata sui temi di diversità ed inclusività, declinati nei vari contesti storici. Sarà una visita tematica che coinvolgerà i vari spazi museali della Scuola Medica partendo dalla Galleria dei Busti fino ad arrivare al Museo di Anatomia Umana.

Venerdì 30 settembre, ore 15:00 e ore 17:00.

Durata visita: 60 minuti.

Evento gratuito – Partecipazione su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

Numero massimo: 15

Accessibile alle persone con disabilità.

Informazioni e prenotazioni: info.mau@sma.unipi.it





MUSEO DI ANATOMIA PATOLOGICA

Scuola Medica, Via Roma 57, Pisa



- Alla scoperta dello scheletro: laboratorio di osteoarcheologia per piccoli antropologi – tema Società

Attività didattica rivolta alle scuole.

simulazione di uno scavo archeologico di reperti osteologici; riconoscimento delle ossa mediante l’utilizzo di un cartellone e/o uno scheletro di confronto; per i più grandi, breve introduzione all’anatomia scheletrica; per i più piccini, imparare a leggere/scrivere i nomi delle ossa).

Per i più grandi: con l’ausilio di mandibole e mascelle, breve introduzione all’anatomia dentaria e riconoscimento delle principali patologie dentoalveolari (attività improntata all’educazione a una corretta igiene orale).

Durata attività: 45 minuti.

Luogo di svolgimento: Laboratorio in via Derna 1

4 turni: alle ore 9:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00.

Numero massimo: 10 studenti.

Evento gratuito riservato alla Scuola Primaria (II-V classe) e Scuola Secondaria di Primo Grado (I-II classe).

Partecipazione su prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: educazione.map@sma.unipi.it





MOSTRA HELLO WORLD! (organizzata dall’Università di Pisa e dal Museo degli Strumenti per il Calcolo)

?Polo Le Benedettine (Piazza San Paolo a Ripa d’Arno, 16)



- Dalla calcolatrice al computer: il linguaggio della P101 – tema Futuri-amo

Attività didattica rivolta alle scuole.?

Utilizzando un simulatore online, i ragazzi/e proveranno a utilizzare la Olivetti Programma 101, uno dei primi “desk-top computer” al mondo. Partendo ad utilizzarla come una calcolatrice, introdurremo alcuni concetti propri della programmazione di un computer.

Il livello di approfondimento sarà variabile a seconda del background di programmazione: in scuole con ore di informatica sarà possibile approfondire la tematica.

Venerdì 30 settembre, ore 9:00 e 11:00.

Presso il Polo Le Benedettine, Piazza S. Paolo a Ripa D’Arno, 16, Pisa.

Evento gratuito riservato alle Scuole Secondarie di Secondo grado

2 turni: dalle ore 9:00 alle ore 11:00 (1 classe); dalle alle 11:00 alle 13:00 (2 classi).

Numero massimo: 23 studenti.

Partecipazione su prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: federico.poloni@unipi.it??

Accessibile alle persone con disabilità.



- Visite guidate alla mostra Hello World! L’informatica dall’aritmometro allo smartphone – tema Futuri-amo

Venerdì 30 settembre, ore 14-30 – 17.00.

Le visite guidate si svolgeranno su più turni.

Evento gratuito su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili, in collaborazione con il dipartimento di Informatica.

Informazioni:?federico.poloni@unipi.it

Prenotazioni: https://www.msc.sma.unipi.it/prenotazione-eventi-speciali/

Accessibile alle persone con disabilità.





LUDOTECA SCIENTIFICA (Museo degli Strumenti di Fisica)

Via Bonanno Pisano 2/B / Largo Spadoni (Via Nicola Pisano 25), 56126 Pisa (area dei Vecchi Macelli)



In ?Largo Ciro Menotti? sarà presente lo?stand?dedicato alle attività laboratoriali – tema Innovazione.

- Venerdì 30 settembre – dalle ore 16:00 alle ore 22:30.

Le attività proposte saranno rivolte al pubblico più giovane per spiegare giocando i meccanismi celesti più straordinari come le eclissi solari e lunari e la formazione dei crateri sulla superficie lunare. Si praticheranno inoltre semplici esperimenti come la costruzione di piccoli razzi al sapone per il loro utilizzo in brevi gare!

Evento gratuito – Ingresso libero.

Accessibile alle persone con disabilità.



Lunedì 3 ottobre 2022

GIPSOTECA DI ARTE ANTICA

Piazza San Paolo all’Orto 20, Pisa



- Conferenza “Il progetto PRAEDIA. Università di Pisa e IMT Scuola Alti Studi Lucca a Pompei”, di Anna Anguissola, Riccardo Olivito, Emanuele Taccola, Chiara Tarantino – tema Arte, memoria culturale e cambiamento sociale

La conferenza è organizzata dalla Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell’Università di Pisa (Sistema Museale di Ateneo) in collaborazione con il Marsia Lab del dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.

Referenti: Anna Anguissola e Chiara Tarantino.



Evento gratuito – Ingresso libero.