CammiRata di Pasquetta: anello di Vecchiano e Monte del Legnaio

Il gruppo CammiRatori (https://www.facebook.com/groups/cammiratori) propone per il giorno di Pasquetta una condivisione libera (gratuita) di una camminata, ammirando la natura.

Questa volta partenza da Vecchiano e anello sul monte, arrivando fino al monte del Legnaio. Durante il percorso sarà possibile godere di bellissimi panorami.



INFORMAZIONI SUL PERCORSO:



Lunghezza: 11,5 km

Altitudine massima: 140 m

Altitudine minima: 0 m

Difficoltà: percorso escursionistico di livello intermedio.



La sera precedente all’evento sarà fornita la mappa del percorso sul gruppo WhatsApp dedicato (vedi sotto).



INFORMAZIONI GENERALI IMPORTANTI:



La partecipazione ad ogni evento dei CammiRatori implica l’accettazione di quanto segue:

-Le passeggiate proposte non sono escursioni guidate e sono indicate per chi desideri semplicemente incontrarsi con altre persone per condividere una camminata in mezzo alla natura.

-Le passeggiate sono autogestite e non sono condotte da alcuna guida ambientale escursionistica, né da altri professionisti; sono inoltre prive di copertura assicurativa in caso di infortuni. Ciascun partecipante è responsabile per se stesso.

-Sebbene i percorsi proposti siano generalmente noti, in alcuni casi potrebbero non essere stati verificati prima dell’evento. Pertanto, è possibile che in alcune circostanze i partecipanti si trovino ad esplorare insieme il percorso durante l’evento stesso. E’ inoltre possibile che talvolta sia necessario apportare modifiche al percorso sul posto, a causa di impedimenti inattesi. E’ quindi importante che ci si approcci all’evento con uno spirito di adattamento e di condivisione.



COME PARTECIPARE:



La partecipazione è gratuita. Tuttavia, è necessario che il proprio numero di cellulare sia incluso in un gruppo WhatsApp dedicato all’evento (vedi sotto).



Note:

-Dal momento che si entrerà a far parte del gruppo WhatsApp, la partecipazione all’evento sarà garantita (vale come prenotazione). Non è necessario fornire il proprio nome.

-Per motivi organizzativi è necessario che ogni partecipante maggiorenne sia iscritto al gruppo con il proprio numero di cellulare. Pertanto, anche ogni eventuale accompagnatore (esclusi i minori) dovrà iscriversi al gruppo con il proprio numero, usando la procedura seguente.



Se si desidera procedere, cliccare sul seguente link per essere aggiunti automaticamente al gruppo:

https://chat.whatsapp.com/KccmzuiXAWX9GaEHwjE7lX



Ritrovo alle 9:30 al parcheggio del cimitero di Vecchiano: https://goo.gl/maps/XGZW4GweA2ofERHV7

Pranzo al sacco. Rientro previsto approssimativamente tra le 17:00 e le 18:00.



Per informazioni, contattare l’organizzatore: 3393849879 (Federico).