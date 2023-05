Cena sul Ponte di Mezzo, domenica 11 giugno torna l'atteso appuntamento dell'estate pisana

Pisa torna a vivere uno dei suoi eventi più spettacolari: domenica 11 giugno, dalle 19.30, si terrà la 'Cena sul Ponte di Mezzo', l'appuntamento che inaugura l'estate pisana organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e ConfRistoranti Confcommercio Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa, il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione del quotidiano La Nazione, Avis Pisa, Istituto Ipsar Giacomo Matteotti di Pisa, CollEventi e Associazione Cuochi Pisani. Un evento in anteprima tra le iniziative del cartellone Toscana Arcobaleno d’Estate 2023 della Regione Toscana insieme a Vetrina Toscana. In occasione della Cena sul Ponte si terrà un'anteprima della World Blood Donor Day, la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2023 organizzata dall'Avis a livello globale il 14 giugno.

Un appuntamento originale e suggestivo, l'unico in grado di far vivere un'indimenticabile esperienza tra la brezza che soffia sull'Arno e i magici colori del tramonto. Una cena con protagonisti assoluti i piatti tipici della tradizione pisana, declinati in un delizioso menù a base di pesce: riso nero “in forma” con salsa di pesce alla trabaccolara, trancio di baccalà cotto a bassa temperatura con caponatina di verdure e semifreddo ai pistacchi con gocce di cioccolato con crema inglese al cioccolato bianco, preparati dagli chef dell'Associazione Cuochi Pisani, della Trattoria La Tortuga, Ristorante Osteria L'Artilafo, Pastificio Pasta dè Miracoli, Ristorante La Pergoletta, Ristorante La Clessidra e Osteria In Domo. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere una serata unica nel suo genere, che permette di gustare le eccellenze gastronomiche del territorio in una location mozzafiato.

Info

È possibile prenotare il proprio tavolo alla pagina dedicata sul sito www.visitterredipisa.it. Info al numero 3200861545 e alla mail segreteria@confcommerciopisa.it

La Cena sul Ponte è realizzata grazie al contributo degli sponsor: Enegan Luce e Gas, Banca di Pisa e Fornacette, DevItalia Telecomunicazioni, Assicurazioni Generali - Agenzia di Pisa, GrosMarket, Panificio Fratelli Borelli, Fattoria Campigiana e Glou Glou.