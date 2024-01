Cioccolove in Logge di Banchi

CioccoLove, la fiera arriva a Pisa per la festa degli innamorati.

Nel cuore del centro storico della città di Pisa in Logge di Banchi sarà possibile avvicinarsi al dolcissimo mondo del cioccolato dal 9 al 11 febbraio, l’evento sarà ad ingresso libero e gratuito dalle ore 9.00 alle 20.00.



Un festival di 3 giorni dove poter degustare, scoprire ed acquistare il cioccolato artigianale in tutte le sue forme e gusti, accompagnando i visitatori in un viaggio sensoriale, tra tradizione e innovazione, per giunta in prossimità della festa degli innamorati...cosa chiedere di meglio!

Firmata da Alteregofiere di Pisa, dal Centro Diffusione Arte Cultura e Turismo I Cavalieri ed Etruria Eventi, l’iniziativa è patrocinata dal Comune di Pisa, dalla Camera di commercio di Pisa, dall’Accademia italiana del peperoncino, dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria.

Tre giornate di degustazione con i prodotti a base di cioccolato di maestri cioccolatieri italiani , ma non mancheranno i torroni, le praline, i cremini, i cannoli siciliani, i bomboloni, le cassate e dolci con la pasta di mandorla ma anche la birra al cioccolato e gli abbinamenti di cioccolato e birra, ovviamente poi i liquori e gli show cooking a cura delle aziende presenti.