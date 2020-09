Il Circo Paniko torna a Eliopoli

Per finire questa bella (e strana) stagione estiva e aprire le porte al nuovo autunno ritorna a Calambrone sulla piazza Antonio Madonna di Eliopoli il CIRCO PANIKO con uno spettacolo mai visto in Toscana.

Si inizia venerdi 25 settembre e per 10 giorni fino a domenica 4 ottobre si ripeteranno sotto il tendone coloratissimo del Circo ben 13 spettacoli dal nome molto evocativo “d’ISTANTI “.

Spettacolo comico di Circo contemporaneo acrobatica e ironia. Circo senza animali e a offerta libera e consapevole.

Un intreccio imprevedibile di personaggi da Paniko, un lavoro che nasce alla fine della quarantena e affronta i temi piu generali che riguardano tutta l’umanità: il tempo che passa, la società contemporanea.

Info e prenotazioni al 333 6298118 prenotazione obbligatoria dato il numero di posti limitato e contingentato.

PROGRAMMA

Venerdi 25 settembre ore 21

Sabato 26 settembre ore 18 e ore 21

Domenica 27 settembre ore 16 e ore 19

Martedi 29 settembre ore 19

Mercoledi 30 settembre ore 19

Giovedi 1 ottobre ore 19

Venerdi 2 ottobre ore 18 e ore 21

Sabato 3 ottobre ore 18 e ore 21

Domenica 4 ottobre ore 18