Sonate e suites di Bach con Mario Brunello per i Concerti della Normale

Sono considerate tra le vette della musica barocca e della musica europea in generale le 6 sonate e suites per violino, senza alcun accompagnamento, che Johann Sebastian Bach compose intorno al 1720. A interpretare tre di questi capolavori (la sonata 1 e le suites 1 e 2) sarà Mario Brunello nell’appuntamento con i Concerti della Normale di mercoledì 12 maggio alle ore 21. Come il resto dei concerti della rassegna 2020/2021, la performance di Brunello è realizzata sul palco del Teatro Verdi di Pisa in assenza di pubblico e trasmessa sul canale Youtube della Normale senza alcun limite di accesso.

Mario Brunello suonerà le partiture di Bach con un violoncello piccolo, uno strumento a quattro corde molto usato in epoca Barocca e costruito nella tipica accordatura violinistica (mi, la, re, sol), ma un’ottava più bassa, per mantenere la profondità e le sfumature più scure tipiche del violoncello.

Il musicista sessantunenne di Castelfranco Veneto da molti anni è considerato tra i maggiori violoncellisti internazionali, da quando nel 1986 fu il primo europeo a vincere a Mosca il concorso Tchaikovsky per la sezione archi. Solista, direttore, musicista da camera, incide per le maggiori etichette e collabora con le principali orchestre internazionali. È il Direttore Artistico dei Festival Arte Sella e dei Suoni delle Dolomiti, e a ottobre 2020 è stato nominato Direttore Artistico del Festival di Stresa.