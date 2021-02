Ai Concerti della Normale vanno di scena i fiati dell’Orchestra della Toscana

Mercoledì 3 febbraio, alle ore 21, sarà trasmesso in streaming sul canale youtube della Scuola Normale il concerto che l’Harmoniemusik - I Fiati dell’ORT ha realizzato per i 'Concerti della Normale', stagione 2020-2021. Verranno eseguiti un ottetto per strumenti a fiato di Igor Stravinskij e la Suite in Si bemolle maggiore op. 4 di Richard Strauss per una durata complessiva di circa 40 minuti.

L’ensemble di strumenti a fiato (flauti, oboi, clarinetti, fagotti, corni, trombe e tromboni) è una delle compagini costituitesi all’interno dell’Orchestra della Toscana. Il gruppo, come lascia intuire il nome, trae ispirazione dall’Harmoniemusik¸ ensemble di fiati dell’Orchestra di Vienna famoso nel XVIII secolo e per il quale Mozart scrisse gran parte delle sue musiche da camera. Il gruppo dei fiati dell’ORT, con spirito analogo, sfrutta un organico variabile, cui possono aggiungersi anche archi e percussioni; ciò ha portato ad avviare una vera e propria ricerca filologica che ha condotto alla scoperta di numerose trascrizioni di opere di Mozart, Rossini, Cherubini e molti altri. Parallelamente a queste riscoperte, l’ensemble ha portato avanti la collaborazione con diversi autori e artisti contemporanei: le commissioni delle nuove musiche sono state registrate in cd per la casa discografica Edipan di Roma.

Il concerto è eseguito senza pubblico, e registrato a cura della Fondazione Teatro Verdi di Pisa.