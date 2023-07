Concerto dell’Accademia Strata a San Michele degli Scalzi

Sabato 22 luglio, alle ore 21.30, due giovani talenti musicali delle masterclass dell’Accademia Stefano Strata si esibiranno nel suggestivo chiostro di San Michele degli Scalzi.

Aprirà la serata il pianista Gianluca Piretti, 21 anni, allievo nella masterclass del M° Federico Rovini. Il suo programma prevede la splendida Sonata K 457 in do minore di Wolfgang Amadeus Mozart, antesignana della Patetica beethoveniana, e due pezzi fantastici di Robert Schumann, Grillen (Chimere) e Fabel (Favola).

Nella seconda parte il giovanissimo violinista Alexander Sardon Trampus, 16 anni, allievo della masterclass del M° Cristiano Rossi, eseguirà la Sonata op. 69 di Ludwig van Beethoven, intitolata “La primavera” per il suo carattere solare e per certi spunti evocativi dei suoni della natura. In chiusura due pezzi di grande virtuosismo: il Recitativo e Scherzo-Capriccio di Fritz Kreisler e lo Scherzo-Tarantelle di Henri Wieniawski.



Il concerto è ad ingresso libero, senza prenotazione.