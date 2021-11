Concerto di musica da camera con clarinetto nel borgo della musica

#theclarinetviolinpianoconcert concerto di musica da camera con clarinetto, violino e pianoforte

all’interno della suggestive cornice del borgo della musica: Montecastelli,

con Pablo Barragán (Clarinetto), Noa Wildschut (Violino) e Olga Zado (Pianoforte)

Programma:

B. Bartok - “Contrasts” Trio for Violin, Clarinet and Piano

C. Vivier - “Piece for Clarinet and Violin"

P. Schoenfield - Trio for Violin, Clarinet and Piano Sz. 111 BB 116

P. Ben-Haim - “Berceuse Sfaradite” for Clarinet and Piano



E. Bloch - “Prayer” for Violin, Clarinet and Piano (arr. Thomas Beijer)