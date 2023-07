Le canzoni dei Matia Bazar per il gran finale di ViviParco

Un gruppo che ha fatto la storia della musica leggera italiana. Una villa che ha precorso i tempi con la sua architettura in stretto rapporto con la natura. Una miscela unica per il gran finale a sorpresa della rassegna ViviParco. Martedì 1 agosto dalle 19 alle luci del tramonto Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte, rispettivamente fondatore e voce storica della band, si esibiranno nel giardino della Villa del Gombo con lo spettacolo 'Vacanze Romane', ripercorrendo le canzoni che hanno fatto la storia dei Matia Bazar.

Uno show con la regia di Gibo Borghesani nel quale i due artisti raccontano, tra aneddoti e canzoni, la loro vita nel gruppo. Uno spettacolo travolgente dove i brani si vestono di leggerezza e incanto con le inconfondibili voci dei due artisti: Vacanze romane, Stasera che sera, Per un’ora d’amore, Solo tu, Mister Mandarino, C’è tutto un mondo intorno, Ti sento e Brivido caldo fino a Messaggio d’amore che ha visto i Matia Bazar con la voce di Silvia Mezzanotte vincere per la seconda volta il Festival di Sanremo nel 2002.

Il concerto, in collaborazione con Eliopoli Aps, è gratuito, la spiaggia del Gombo dovrà essere raggiunta a bordo del trenino in partenza dal Centro Visite. Prezzo 5 euro andata e ritorno, primo viaggio di andata alle 18.15 ultimo alle 18.50. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 050 530101, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.

"Io e Carlo - racconta Silvia Mezzanotte - abbiamo vissuto il mondo Matia Bazar in modo parallelo, in tempi diversi. Ma quando abbiamo cominciato a cantare insieme ci siamo riconosciuti, come chi ha già fatto un pezzo di strada mano nella mano. D’altronde furono Carlo e Giancarlo Golzi a venirmi ad ascoltare nel lontano 1999, prima di propormi di diventare la voce del gruppo. Quando io e Carlo si siamo rincontrati anni dopo abbiamo pensato che fosse il momento giusto per raccontare la nostra storia, tra episodi inediti e ricordi che svelano più di 40 anni della vita di una band che ha calcato i palcoscenici più celebri del mondo".

"Il destino, ha sempre in serbo delle sorprese - continua Carlo Marrale - Ero con i miei musicisti nella hall di un hotel a Firenze quando è arrivata Silvia. I nostri sguardi si sono riconosciuti e, in mezzo alle chiacchiere e alle risate, abbiamo cominciato a canticchiare rendendoci immediatamente conto che le nostre voci, si fondevano perfettamente. Un’intesa musicale immediata, come se avessimo cantato assieme da sempre, una magia che ha innescato la voglia di raccontare la nostra storia e di tornare a viverla insieme al nostro pubblico. Perché abbiamo capito che non poteva essere solo una coincidenza".

L'iniziativa chiude la seconda edizione di ViviParco, rassegna culturale organizzata dall'Ente Parco sui temi dell’ambiente, che ha l'obiettivo di ragionare su un nuovo equilibrio tra uomo e natura, ed è resa possibile grazie al contributo della Fondazione Pisa e della Regione Toscana e si svolge con il patrocinio del Comune di Pisa.