Contrarco consort musiche di Mainerio, Bendusi, Anon. xvi secolo, Ruffo, Phalese

Al Teatro Verdi di Pisa per I Concerti della Normale, martedì 6 febbraio alle ore 21, va in scena ContrArco Consort, ensemble che si propone di far rivivere le sonorità della musica italiana in voga nel mille e cinquecento: quelle del ballo, o balletto, ovvero una suite di brani strumentali composta da due o più motivi di danza eseguiti in successione. Alla direzione e alla viola da basso rinascimentale Gianfranco Russo. Biglietti presso il Teatro Verdi di Pisa. Maggiori info su www.sns.it