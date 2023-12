Cristiano Militello presenta il suo nuovo libro alle Officine Garibaldi di Pisa

Appuntamento da non perdere l'8 dicembre alle 18 alle Officine Garibaldi con il NUOVO LIBRO di Cristiano Militello!

Introducono Michele Bufalino e Andrea Chiavacci.

Cinquant’anni di storia del calcio e del costume italiano in oltre 2100 striscioni, per la gran parte totalmente inediti, raccolti in un libro che è insieme un compendio di comicità popolare e un saggio storico-sociologico tutto da ridere.

A vent’anni esatti dalla prima – clamorosa – comparsa, torna Giulietta accompagnata dal suo cantore Cristiano Militello, riconosciuto sacerdote del culto dello sfottò calcistico, che riorganizza, integra e commenta gli striscioni più esilaranti apparsi sugli spalti degli stadi italiani in un volumone completamente nuovo, un’antologia definitiva mai così ricca e completa.





Da allora a oggi, nella rubrica Striscia lo Striscione, assembla e commenta goliardicamente le immagini più divertenti delle curve e dei campi italiani, in un segmento che diventa tra i più seguiti del panorama televisivo nazionale. In radio, tutte le mattine su R101, conduce La banda di R101. Oltre alla saga di Giulietta è ’na zoccola, ha pubblicato i due bestseller Cartelli d’Italia.