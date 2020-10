Degustazione vini: dalla Sardegna, il Cagnulari

Sabato 24 Ottobre appuntamento presso lo storico Royal Victoria Hotel sul Lungarno Pacinotti, per un’altra interessante serata all’insegna della cultura del vino.



Dalla bellissima Sardegna arriva il Cagnulari, vitigno recentemente riscoperto e riportato alle luci della ribalta da un pugno di viticoltori coraggiosi e temerari.



Quattro eccellenti vini, di quattro differenti cantine, saranno i protagonisti di questa degustazione condotta da "Il Nomade di Vino".



Non mancherà l'accompagnamento gastronomico, necessario complemento del bere, basato sulla tradizione gastronomica sarda e studiato appositamente per creare il migliore abbinamento con i vini in degustazione.



Costo della degustazione: €25



I posti sono limitati e la degustazione si svolgerà seduti, con tavoli distanziati ed assegnati in base ai gruppi di prenotazione. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: via Whatsapp al 380.2321934 (Irene) oppure via email: info@ilnomadedivino.com Si richiede di specificare in anticipo eventuali intolleranze/allergie alimentari.