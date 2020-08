Degustazioni di vini naturali a Calci

Degustazioni in vigna alla Fattoria San Vito di Calci, a pochi passi dalla Certosa Monumentale.

La Fattoria San Vito si trova in Valgraziosa, a pochi chilometri dal centro di Pisa, vi accoglierà nel suo giardino ai piedi del Monte Pisano e dopo una passeggiata in vigna potrete partecipare alla degustazione di almeno 4 vini insieme al vignaiolo che vi racconterà il suo lavoro in vigna e in cantina.



Le degustazioni si effettuano solo su prenotazione anticipata.

Per informazioni e prenotazioni 3470674838



Tutti gli eventi vengono svolti all'aperto, in sicurezza ed effettuando il distanziamento.