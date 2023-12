'Dove vola l'avvoltoio?': le canzoni di Calvino in spettacolo al circolo Botteghino

Fiabe, racconti per ragazzi, romanzi, ma fra le fatiche di Italo Calvino ci sono anche alcune canzoni. Una delle produzioni meno note del celebre scrittore italiano, nel centenario dalla sua nascita, saranno al centro di un reading teatrale organizzato dal circolo Arci 'Il Botteghino' in collaborazione con l'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba. Lo spettacolo, dal titolo 'Dove vola l'avvoltoio?' raccoglierà le suggestioni offerte dai testi delle canzoni scritte dallo stesso Calvino e pone in dialogo il mondo della fiaba, al quale l'autore ha dedicato una grande attenzione testimoniata dalla raccolta 'Fiabe Italiane' da lui curata (sostenendo che "le fiabe sono vere" in quanto "una spiegazione generale della vita nata in tempi remoti e serbata nel lento ruminio delle coscienze contadine fino a noi") con la testimonianza civile e politica offerta anche dalle lettere dell’intellettuale, che si contraddistinguono ancora oggi per la loro grande lucidità su questioni cruciali come quella palestinese. Voci di Denise Ciampi e Chiara Lazzeri, chitarra di Gianni Capecchi. Spettacolo che si terrà alle 21.30, dopo un'apericena.

