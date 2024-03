Dream Volley Pisa Green Cup 2024

La decima edizione del torneo pasquale organizzato presso il Centro Sportivo Dream in località I Passi e altre palestre della Provincia, prenderà il via nel pomeriggio di giovedì 28 marzo. Con la collaborazione di Migliarino Volley la società ha raggiunto quest’anno lle 23 squadre iscritte , e, dovendo comunque limitare il numero dei partecipanti, diverse società sono rimaste escluse. Per la prossima edizione è in programma un ampliamento di zona, per garantire a tutti coloro che lo richiedono di partecipare. Un anticipo ieri con l’arrivo e l’allenamento della squadra polacca dell'AZS Cz?stochowa che se la dovranno vedere con loro le nostre due squadre under 17 Dream Migliarino Blu e Rossa, con l’attrezzata compagine del VBC Calci e poi l' UPC Camaiore con due squadre, Libertas Ponte a Moriano, Volley Cecina e infine Sant'Antonio Genova. Le partite si svolgeranno su due campi al Centro Sportivo Dream e alla palestra delle scuole medie di Vecchiano a partire dalle 15 di giovedì 28 marzo fino a Sabato con la finale dopo le 14 al Centro Sportivo Dream.



Anche nella categoria minore under 14 femminile a 8 squadre, ci saranno partite interessanti: partecipano oltre alle squadre Dream e Migliarino, Sales Volley, C.T.T. Monsummano, Polisportiva Casarosa, Pallavolo Nottolini , G.S. VV.F. Tomei Livorno, Volley Cecina. Le partite si svolgeranno dalle 15 di giovedì 28 marzo al Dream, mentre nella mattina di venerdì 29 un girone si giocherà alla Turris. Finale Sabato dopo le 14 al Centro Sportivo Dream.



Infine le ragazze Dream Migliarino della categoria under 18 femminile, che ha avuto ottimi risultati nel campionato territoriale, se la dovranno vedere con Invicta Grosseto, Pol. Vicarello, C.T.T. Monsummano, Unione Pallavolo Valdinievole e Pol. Sant'Antonio Genova. Partite dalle ore 15 al Dream e solo giovedì 28 marzo sempre alle 15 alla Turris.



L’accesso ai campi di gioco è libero.