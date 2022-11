Pontasserchio si colora a festa con i 'Driin Days'

Spettacoli, laboratori, clowneria, teatro e circo. Ma anche incontri, conferenze, musica, parate lungo le

strade, workshop, cabaret, street food. Saranno quattro giorni ricchissimi a Pontasserchio (San Giuliano Terme) con l’arrivo dei ‘Driin Days’ da giovedì 24 a domenica 27 novembre 2022, organizzati dall’associazione Antitesi Teatro Circo in collaborazione con il Comune di San Giuliano Terme e il sostegno del Ministero della Cultura. A tenere tutto insieme un unico filo conduttore: le potenzialità dell’arte e la creatività del circo contemporaneo per veicolare tematiche sociali. La quattro giorni rientra infatti nel Progetto “Arte e Libertà”, sostenuto anche dal Ministero della Cultura, con l’obiettivo di promuovere il circo sociale come metodologia per contrastare disuguaglianze e discriminazioni e promuovere valori e diritti.

Ricchissimo il programma. La giornata di oggi, venerdì 25 novembre, è dedicata all’eliminazione della violenza sulle donne, che vedrà in scena alle 10.00 al Teatro Rossini una matinée per le scuole con lo spettacolo 'Le principesse capovolte - storie di pari opportunità e stereotipi rovesciati per bambini e bambine' (Compagnie Il Gabbiano e Antitesi Teatro Circo): una vera e propria riscrittura delle tradizionali favole, “liberandole” da pregiudizi e “gabbie” sociali. Si prosegue poi la sera, alle 21,00 sempre al Teatro Rossini, con l’incontro/dibattito 'Donna, vita, libertà', in collaborazione con il coordinamento “Ora Basta”. Saranno presentati anche i risultati di un questionario proposto agli studenti di elementari e medie su cosa significhi secondo loro la libertà della donna. A seguire, alle 22.00, lo spettacolo di Circo Contemporaneo 'Stria', (Compagnia Antitesi Teatro Circo), dove al centro c’è la figura, provocatoria e anticonformista, della strega.

Sabato 26 novembre si parte alle 15.00 alla Casa del Popolo Pontasserchio, da cui partirà la marcia della Pace 'Un seme per la Pace', a cura di Casa del Popolo Pontasserchio e Parrocchia San Michele Arcangelo. Dalla stessa ora, e fino alle 17.30, piazza Togliatti si animerà con i laboratori 'Impazza il Circo in Piazza': arti circensi per tutti i gusti per bambini e ragazzi a cura di Antitesi Teatro Circo. Alle 17 si alza il sipario del Teatro Rossini per 'Clowd - quadro poetico sul clown e sulle nuvole' (Compagnia FolleMente). Alle 18 si terrà invece la conferenza 'Tutti i colori del Circo - il valore pedagogico e sociale dei Progetti di Circo', mentre alle 21.00 va in scena 'On the Road' (Compagnia ArteMakia), regia e drammaturgia di Milo Scotton, spettacolo ispirato al libro dello scrittore americano Jack Kerouac. E tra un evento e l’altro sarà possibile gustarsi una buona cena o uno spuntino grazie agli stand di street food che saranno posizionati lungo via Veneto nelle giornate di sabato e di domenica.

Domenica 27 novembre dalle 9:30 alle 12:30 al Teatro Rossini si terrà il Workshop di creazione con Milo Scotton, riservato a giovani circensi dai 16 ai 21 anni a cura di Young Circus Festival. Dalle 10.00 alle 12.00 'In Circolo' Tavola rotonda Scuole di Arti Circensi, mentre dalle 12.00 alle 13.00 ci sarà la presentazione del 'Young Circus Festival' per le Scuole di Arti Circensi. Si passa poi al pomeriggio, quando dalle 15.00 alle 18.00 Piazza Togliatti e Via Veneto si riempiranno di allegria grazie ai laboratori ludici e artistici dedicati a bambini e ragazzi a cura delle Associazioni di San Giuliano Terme. Ma il grande momento si avrà alle 15.00 (sempre negli stessi spazi), con la coloratissima Parata 'Arte e Libertà', a cui parteciperanno le Scuole di Arti Circensi Nazionali. Alle 16.00, al Teatro Rossini, sarà la volta del Cabaret 'Arte e Libertà', sempre con la partecipazione delle Scuole di Arti Circensi Nazionali, mentre alle 18.00 (Teatro Rossini) è in programma lo spettacolo 'Emozioni in gioco - Un viaggio con gli occhi del cuore' a cura del Laboratorio teatrale dell'Associazione CareGivers. Qui persone con disabilità si esibiranno insieme al gruppo di Antitesi in emozionanti numeri di teatro circo. Alle 21.00 la chiusura con “Zona Franca” (produzione Teatro C’art Comic Education).

Per il programma completo e ulteriori informazioni sul sito di Arte e Libertà (https://www.arteliberta.it/) e di Antitesi Teatro Circo (https://www.antitesiteatrocirco.it/).