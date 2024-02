Eco Incontri, Marianna Aprile e Gad Lerner sono i prossimi ospiti

Indirizzo non disponibile

Continuano gli appuntamenti con gli Eco Incontri, i dialoghi per un futuro sostenibile, promossi da Ecofor Service Spa, l'azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi che provengono dalla filiera industriale di tutta la Toscana (e non solo).

I protagonisti del prossimo appuntamento saranno Marianna Aprile e Gad Lerner, due personaggi provenienti da percorsi professionali e culturali diversi ma entrambi impegnati sui temi ecologici, dell’economia verde e della sostenibilità ambientale che saranno sul palco del Teatro Era di Pontedera (Pisa) grazie all’iniziativa alle 18:30 di sabato 10 Febbraio. Si parlerà quindi di amore per la natura, di alimentazione, di saper coniugare attività? imprenditoriale con l’attenzione verso l'ambiente ed il sociale ma anche di diritti civili e di violenza di genere.

Quello con Gad Lerner e Marianna Aprile è il nono degli Eco Incontri e segue quelli con Gabriella Greison, Tiberio Timperi, Mario Tozzi, Roberto Saviano, Paolo Giordano con Filippo Solibello, Giovanni storti con Stefano Mancuso, Beppe Severgnini e Lella Costa con Oscar Farinetti.

Per il mese di marzo doppio appuntamento in programma: Francesca Fialdini e Rosanna Schiralli all’auditorium del Museo Piaggio venerdi 1° marzo alle 18:30 e Serena Dandini sabato 9 Marzo al Teatro Era sempre alle 18:30.

Gli Eco Incontri hanno il patrocinio del Comune di Pontedera e l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.ecoincontri.it.