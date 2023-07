Venerdi 28 luglio alle ore 22 salirà sul palco di Calambrone una delle attrici piu famosa e importante del Paese: l'assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini consegnerà un riconoscimento a Ornella Muti. Il giornalista Massimo Marini ripercorrerà con lei le tappe di una carriera prestigiosa e di livello internazionale, dopo avere consegnato lo stesso premio a Marisa Laurito nel 2019 (anno in cui fu istituito) nel 2020 a Mogol, nel 2021 a Giuliana De Sio e nel 2022 a Michele Placido.

Ornella Muti è lo pseudonimo di Francesca Romana Rivelli. Esordì al cinema a 14 anni in un bellissimo film di Damiano Damiani che si chiama 'La moglie piu bella', tratto dalla storia di Franca Viola, prima donna a ribellarsi al matrimonio riparatore nella Alcamo in cui si svolgeva il film. Ha lavorato con tantissimi registi e attori importanti, da appunto Damiano Damiani a Mario Monicelli a Risi, Scola, Verdone, Archibugi, Nuti, Allen, Virz, Landis. Ha ricevuto numerosissimi premi alla carriera e alle sue opere come Nastri argento, David Donatello, Grolle d'oro, Globi d'oro, Ciak d'oro in un carriera costellata di grandi successi cinematografici. Ha avuto la copertina di Time e nel 1994 fu eletta donna più bella del mondo dalla rivista americana Class.

Informazioni per il pubblico interessato a partecipare l'evento, date le numerose richieste di presenza:

- non è prevista nessuna prenotazione, per cui si accede all'area platea spettacolo a partire dalle ore 20 in poi e non prima dall'unico accesso previsto sul lato del Pub

- l'organizzazione ha previsto una serie di invitati istituzionali e non che avranno accesso all'area vip a partire sempre dalle ore 20 dall'accesso posto sul lato del negozio Mappamondo;

- non è consentito per questa serata di accedere con gli animali di compagnia all'area vip e nemmeno alla platea;

- non è consentito di accedere all'area vip o all'area platea con alcolici oppure con bicchieri e bottiglie in vetro;

- per ragioni organizzative è fortemente richiesto di limitare gli spostamenti dalla propria sedia durante lo svolgimento dello spettacolo