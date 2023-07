'Emozionarsi con le colonne sonore', concerto del duo Reminescence

Venerdì 28 luglio alle 21.30 in piazza dei Caduti, concerto ad ingresso libero, in occasione della rassegna "Metti una sera a Cascina" con il DUO REMINESCENCE composto da Marco Vanni (saxofono) e Massimo Signorini (fisarmonica) in "EMOZIONARSI CON LE COLONNE SONORE"

Una inusuale e sorprendente combinazione di fisarmonica e sax soprano faranno rivivere agli spettatori i momenti più intensi ed emozionanti di grandi film tra cui "La vita è bella", "il favoloso mondo di Amelie", "Underground" e molti altri.



Un insolito incontro di strumenti in cui la fisarmonica, a cui spesso si abbinano ricordi popolari e persino malinconicamente retorici, si presenta come chiara sostituzione del pianoforte o del cembalo, ponendo agli interpreti la sfida di nuovi equilibri fonici, di insospettate combinazioni timbriche.



Ma Marco Vanni e Massimo Signorini, artisti di alto rango, hanno voluto sospingersi oltre il territorio del rischio, affrontando anche le incognite affascinanti di un repertorio di colonne sonore del cinema internazionale in cui si assommano sostituzioni, metamorfosi e ritualità.



Le musiche che presenteranno sono state composte da musicisti di chiara fama quali:

Arturo "Chino" Assan, Ennio Morricone, Nino Rota, Pietro Mascagni, Goran Bregovic, Nicola Piovani, Dimitri Shostakovic, Yann Tiersen, Guy Farley e Anthony Hopkins.



Anche la critica è stata favorevolmente impressionata da questa originale proposta che parla di due musicisti: Marco Vanni tra i migliori sassofonisti italiani venuti alla ribalta negli ultimi decenni che esprime un impianto tecnico di classe superiore ed una personalità decisa, moderna e aggressiva e Massimo Signorini che gli tiene testa senza problemi, maneggia la fisarmonica con l’abilità di un virtuoso, e anche sul piano stilistico ed espressivo ha un sacco di cose da dire, e lo dice con grinta e prontezza.

La fisarmonica di Signorini è la dimostrazione vivente del fatto che quella di sottrarre la fisarmonica a un destino di sagre, ballo liscio e magari accattonaggio non era una stramberia di Salvatore di Gesualdo, gran pioniere di questa nobilitazione, ma una intuizione corretta.



Il concerto è organizzato da Fondazione Sipario Toscana in collaborazione con il Comune di Cascina.





*EMOZIONARSI CON LE COLONNE SONORE"

programma



Historia de un amor di Arturo "Chino" Assan tratto dal film omonimo Historia de un amor (1955) di Roberto Gavaldon

C'era una volta il west, di Ennio Morricone dal film omonimo C'era una volta il West (1968) di Sergio Leone

Parla più piano di Nino Rota tratto dal film Il Padrino (1972) di Francis Ford Coppola

Canzone arrabbiata di Nino Rota tratto dal Film D’amore e d'anarchia (1973) di Lina Wertmuller

Intermezzo di Cavalleria Rusticana (1890) di Pietro Mascagni tratto dal film Toro Scatenato (1980) di Martin Scorsese

Oblivion di Astor Piazzolla tratto dal film Enrico IV (1984) di Marco Bellocchio

Gabriel's oboe di Ennio Morricone tratto dal film Mission (1986) di Roland Joffé

Love theme for Nata di Ennio Morricone tratto dal film Nuovo Cinema Paradiso (1988) di Giuseppe Tornatore

Ausencias di Goran Bregovic tratto dal film Underground (1995) di Emir Kusturika

Libertango di Astor Piazzolla tratto dal film Lezioni di Tango (1997) di Sally Potter

La vita è bella di Nicola Piovani tratto dal film omonimo La vita è bella (1997) di Roberto Benigni

Waltz n° 2 (Suite n° 2 per Orchestra di Varietà) di D. Shostakovic tratto dal film Eyes wide shut (1999) di Stanley Kubrick

La Noyée di Yann Tiersen tratto dal film Il favoloso mondo di Amélie (2001) di Jean-Pierre Jeunet

Theme from Modigliani di Guy Farley tratto dal film I colori dell'anima, "Modigliani" 2004) di Mick Davis

And the waltz goes on di Anthony Hopkins inciso ed inseriro nell'album And the Waltz goes on (2012) di André Rieu.



Metti una sera a Cascina

Venerdì 28 luglio ore 21.30



Ingresso libero