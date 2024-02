Escursione a piedi dai boschi al mare - tenuta di San Rossore

Escursione alla Tenuta di San Rossore

Un collaborazione con il Centro Visite San Rossore

Un’ esperienza unica per visitare l’interno della ex Tenuta Presidenziale di San Rossore entrando nella zona normalmente interdetta ai turisti.

Il Parco di San Rossore fa parte del più vasto Parco Naturale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli istituito già nel 1979.





Dati tecnici:

Percorso: Anello medio/facile

Km 15 - prevalentemente in piano

Terreno: sentieri con sabbia e strade sterrate



Cosa portare con sé:

Si consiglia di portare uno zainetto giornaliero con almeno un litro di acqua a testa, oltre al pranzo; indossare capi sportivi e scarpe da escursionismo.



Costo escursione:

N° minimo di partecipanti: 8; Costo: 28 euro/pax

la quota comprende assicurazione RC , servizio guida GAE per tutta gita.



Prenotazioni:

le prenotazioni si accettano fino al giovedì sera precedente l'escursione



PRENOTA IL TUO POSTO:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdId0bPM8ZqGUiXSKVMfIqQ2l1r_UQGL4GXYsA6nCpDdPaCnA/viewform



Francesca Uluhogian

Laurea Scienze Naturali

Guida Ambientale e Turistica

Guida Parco 5 Terre

Guida PArco Arcipelago Toscano

Dir Tecnico Agenzia Viaggi

Pisa

www.naturatour.it



339.3670805