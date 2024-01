Escursione alla Rocca della Verruca, Montemagno e Nicosia

L'escursione partirà dalla Certosa monumentale di Calci per proseguire verso Montemagno, dove si imboccherà la via della Verruca fino al prato sottostante alla rocca.

Prevista salita alla Rocca per il pranzo, in quella che a tutti gli effetti è ora un'oasi verde in un mare nero.

Si scenderà nuovamente al prato per prendere una pista forestale che porterà fino a Nicosia e nuovamente alla Certosa da dove era stata effettuata la partenza.



Info tecniche

Lunghezza: 12 km

Dislivello 450 m

Difficoltà: media.

Adatto a bambini sopra 12 anni ma si invitano tutti i genitori a contattarci per un confronto preliminare.

L’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche ma richiede un buon allenamento alla camminata.

Numero min partecipanti: 7 persone

Numero max partecipanti: 25 persone

Cani: 2 ammessi (contattare la guida), uso guinzaglio obbligatorio

Tutti i dettagli sul luogo di ritrovo e svolgimento evento saranno forniti una volta confermata la propria partecipazione.



Modulo di iscrizione

Per prenotarsi e partecipare, visitare il nostro sito e compilare il modulo:

https://www.azimut-treks.it/escursione-rocca-della-verruca

Contatti

Whatsapp: 3335219968 (Lun-Ven ore 10-18)

Mail: federico@azimut-treks.com