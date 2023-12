Escursione Una pallina per Toiano - Portiamo il Natale al paese fantasma

"Palline, fili d’argento, perline: qualsiasi cosa pur di colorare il piccolo borgo antico sulle colline dell’alta Valdera".

Toiano è un paesino medioevale, un paesino fantasma, ormai disabitato, che potete trovare anche tra i Luoghi del Cuore del FAI.

Da lassù si gode una vista senza paragoni: lo sguardo spazia tra le due valli di Volterra e Peccioli, fino alle Apuane e San Miniato, senza farsi mancare la piana di Pisa.

Il percorso ad anello girerà intorno a Toiano, territorio caratterizzato da interessanti formazioni geologiche: balze e calanchi.

Una volta arrivati potrete attaccare il vostro addobbo natalizio nell'angolo che più vi piace di questi 50 mt di paesino.

C'è poi una raccolta di cibo per i gatti solitari che abitano qui, se qualcuno volesse quindi lasciare qualcosa negli appositi contenitori sicuramente i mici ne sarebbero felici.



Logistica:

Ritrovo a Forcoli al bar Antica Piazza di Bove in Piazza Guido Brunner alle 9.30

Trasferimento in auto private all'inizio del sentiero.

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.



Dati tecnici: percorso E (Escursionistico) ad anello di medio/facile difficoltà

Dislivello totale in salita 300 m circa.;

lunghezza del percorso 10 km;

tempo medio effettivo di cammino 4.00 h circa.

Percorso: strade sterrate e asfaltate secondarie, piccoli tratti di sentiero.

Cosa portare con sè:

zainetto giornaliero; pranzo al sacco, indossare capi sportivi e scarpe da escursionismo e addobbi natalizi

ed eventualmente croccantini o scatolette per i gatti di Toiano



Costo escursione: N° minimo di partecipanti: 6; Costo: 20 euro/pax adulti - Gratis sotto i 12 anni

la quota comprende solo il servizio di guida GAE per tutta la giornata.

Prenotazioni:

le prenotazioni si accettano fino al venerdì sera precedente l'escursione

Pagamento in loco contanti o con carta





Informazionii:

www.naturatour.it

Francesca Uluhogian

Laurea Scienze Naturali

Guida Turistica

Guida Ambientale



info@naturatour.it