Il Ferragosto 2022 al Bagno degli Americani

Si avvicina un altro grande appuntamento dell'estate 2022 al Bagno degli Americani: è la serata di Ferragosto, in programma domenica 14. Musica, divertimento e buon cibo attendono il pubblico per trascorrere insieme anche la serata più attesa dell'estate. L'atmosfera unica e magica della spiaggia dal tramonto in poi completa l'opera.

Per la musica, tornano al Bam i 'The Shocks!', band pisana specializzata in rock and roll e grandi classici della musica internazionale e ormai di casa allo stabilimento di viale del Tirreno 8, che domenica sera si presenta così: Riccardo Pratesi (voce e chitarra), Riccardo Alderigi (chitarra solista e voce), Piergiorgio Spezia (basso) e Valerio Bartolini (batteria).

Il ristorante, come sempre aperto e operativo, propone le consuete specialità: primi e secondi di mare, frittura di pesce, panini, hamburger, patate fritte, mentre al bar birra e cocktail di ogni genere. Torna l'attesissima 'spaghettata di mezzanotte', momento tradizionale da vivere finalmente insieme. Informazioni: 342 3513884.

Da non perdere, inoltre, sabato 13 agosto il California Dreaming Party in collaborazione con il Borderline di Pisa. Rock and roll dagli anni Cinquanta agli anni Novanta e dj set a partire dalle 18.30.