Fest food festival del gusto

Il terzo Fest Food Festival si sta preparando per l'edizione preautunnale, la brace, gli affumicatoi le friggine torneranno protagoniste lungo il viale delle Piagge.

Tre serate all’insegna dello street food, proprio lungo gli argini dell'Arno e sotto la frescura dei platani, per l'ultimo scorcio d'estate.



Organizzato da Alter Ego Fiere con il patrocinio del Comune di Pisa ed in collaborazione con Convivio Le Piagge, Comitato Le Piagge, Etruria Eventi, Centro Diffusione " I Cavalieri", il Fest Food Festival 2023 sarà aperto Venerdì 8 ore 17.00-24.00 Sabato 9 e Domenica 10 ore 12.00-24.00 in cui saranno aperti i vari stand enogastronomici e di cibo da strada con pietanze per tutti i gusti da consumare all’aperto, sotto i centenari platani del viale, e al volo (anche da asporto).



Il menù è variegato ed adatto a tutti i gusti, per onnivori, vegetariani e celiaci: dagli stuzzichini alla frutta e dolci tipici delle cucine nazionali e internazionali.



Primi e secondi piatti per pranzo e cena, stuzzicherie di mare e di terra, aperitivi, insomma Gourmet per palati raffinati: Panini e focacce con prodotti tipici toscani, Bruschette al pomodoro, Hot dog americani, Piadine, Taglieri di salumi e formaggio, Pizzillo napoletano farcito e semplice, Arancini siciliani con prosciutto e mozzarella, ragu', le eccellenze del Piemonte al tartufo al barolo ai funghi, risotti, Tordelli toscani al ragu' ed al pomodoro, Lampredotto, Carni affumicate ed alla griglia, Pulled Porck, Brisket, Pork ribs, Arrosticini abruzzesi, Hot dog bavaresi, Pastrami classic (cibo mediorientale e turco a base di manzo ), Pesce alla piastra, Polpo affogato, Seppie con crema di piselli, Frittura di mare e di terra, Polpo grigliato con mozzarella e crema di ceci, Patate chips, twist, infarinate e prezzemolate, Verdure grigliate, Verdure in pinzimonio, Caciocavallo impiccato. Per i dolci e frutta immancabili i Kurtoskalacs (dolce tipico ungherese) insaporito con zucchero alla cannella, vaniglia, cocco, cioccolato o semi di papavero, Crepés, Cannoli siciliani, Dolci tipici piemontesi, Bomboloni, Macedonie di frutta di stagione, Marmellate, Zucchero filato, Brigidini.



Punta di diamante sarà il beverage Bibite analcoliche, Estratti di frutta e verdura, Cocktail cubani, Birre artigianali delle regioni d’Italia, Birre artigianali Celtiche, al miele, all’ortica, alla castagna e gluten free, Vini Toscani, Sardi, Campani, Siciliani.



Infine gli stand con la vendita dei prodotti di enogastronomia da banco come i salumi e prodotti caseari tipici sardi, piemontesi, toscani, campani, abruzzesi, pugliesi, frutta secca, farine bio…..e tanto altro.



Sempre nei tre giorni ci sarà il mercatino artigianale e del fatto a mano e per tutta la durata dell'apertura si ascolterà musica di sottofondo dal Blues al Jazz e musica da aperitivo.



Fest Food Festival è anche un modo divertente per lasciarsi alle spalle la torrida estate e godere della frescura settembrina lungo uno degli angoli più suggestivi della città.