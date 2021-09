Il Museo Piaggio e il Centrum Sete Sóis Sete Luas di Pontedera, i Musei di Villa Baciocchi di Capannoli, il Castello dei Vicari di Lari, il Museo della Ceramica di Calcinaia e il Museo della Civiltà Contadina di Montefoscoli si sono uniti per organizzare una festa in cui, per la prima volta contemporaneamente, si presenteranno al pubblico e agli amanti della cultura e dell'arte, attraverso attività per grandi e piccini.



La Festa dei Musei è programmata per sabato 18 settembre a Villa Baciocchi a Capannoli dalle ore 15.30 alle 19. In questa occasione la villa e i suoi giardini saranno invasi dai musei della Valdera che organizzeranno attività ricreative, laboratori e giochi legati alle peculiarità di ogni singolo museo con l'obiettivo di avvicinare i bambini all'arte e al mondo museale.



Un evento rivolto alle famiglie e ai più appassionati che potranno partecipare alla festa e alle varie attività gratuitamente previa prenotazione tramite mail info@visitvaldera.eu oppure tramite Tel. 388.7583081 anche su whatsapp. Per gli adulti sarà richiesto il Green Pass.





“Alla ricerca dell’immagine perduta” - Centrum Sete Sois Sete Luas

Gioco della caccia al tesoro, durante la quale i bambini dovranno ricercare un particolare delle opere esposte, al termine della ricerca ogni bambino racconterà la sua storia creata con colori e pennelli.



“Giochiamo con gli Etruschi” Caccia al Tesoro nel Parco - Musei di Villa Baciocchi

In occasione della Giornata degli Etruschi si svolgerà la caccia al tesoro all'interno del grande parco dei giardini di Villa Baciocchi a tema giochiamo con gli etruschi



“Piccolo spazio....pubblicità” - Museo Piaggio

Una divertente attività che vedrà i bambini coinvolti nella creazione del loro personale slogan pubblicitario, stimolati dalla visione di alcuni dei più simpatici spot della Vespa.



“Un Castello per le fiabe” - Castello dei Vicari di Lari

Letture di fiabe per bambini tratte dalla rassegna “Un castello per le fiabe”, storie inedite che hanno al centro Lari e il suo castello.





manipolazione dell'argilla, modellazione manuale di un vaso, decorazioni a incisione .... e sentirsi ceramisti per un giorno.

