Festa della donna ai Bagni di Pisa

A marzo si ripete l’appuntamento con 'Notte alle Terme' a Bagni di Pisa, spa resort termale a San Giuliano Terme del gruppo Italian Hospitality Collection. La prima data di martedì 8 marzo sarà 'Speciale Festa della donna': una serata particolare che a differenza degli appuntamenti usuali partirà alle 19:00 con un’apericena nella elegante cornice del Bar Shelley – accompagnata dai cocktail del Bar Manager Simone Bruni - per poi proseguire dalle 20:00 a mezzanotte con l’ingresso alle piscine termali. Sono ben tre le altre date in programma: giovedì 10, 17 e 24 marzo, per vivere il piacere di un momento di totale relax, in armonia e serenità.

Durante queste date in programma, dalle 20:00 a mezzanotte, gli ospiti potranno vivere una serata magica in compagnia della dolce metà o degli amici di sempre, e in tutta sicurezza. La formula prevede come sempre apericena servita nella suggestiva sala dei Bagni di Ponente (con bevande, canapés, rustici, finger-food, frutta fresca - a disposizione piatti senza glutine), ingresso alle 5 piscine termali, il tutto piacevolmente accompagnato da musica lounge di sottofondo.

La serata include inoltre l’uso del Kit Bagni di Pisa (accappatoio, telo bagno, ciabattine e cuffia).

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI e PRENOTARE:

Tel: +39 050 8850432

E-mail: SPABOOKING@BAGNIDIPISA.COM