'Festa di Primavera' al mercato Campagna Amica

Sabato 20 marzo per i clienti di Campagna Amica c'è un dono speciale: una piantina per inaugurare la primavera. Si tiene anche a Pisa l'iniziativa 'Festa di Primavera', promossa da Campagna Amica Toscana, per incentivare la coltivazione domestica di piante, fiori e ortaggi. Per l'occasione, una novità si affaccia sui banchi della Corte ex Sanac: il gazebo dell'agrigarden 'Il Pruno' di Orzignano (Pi), che ha gentilmente offerto le piantine in dono. Per tutto il mese di aprile sarà possibile acquistare al mercato di Pisa i prodotti di Maurizio e Ombretta Gaffi: piante ornamentali, piante da frutto, aromatiche, fiori recisi.

Festa di Primavera

Con l’emergenza covid, e le conseguenti limitazioni, la pratica dell’orto in casa ha conosciuto un boom. Per passione e necessità, sono tantissimo ormai gli italiani che si dedicano alla coltivazione di fiori e ortaggi "a metro 0". Sabato 20 marzo nei mercati di Campagna Amica della regione, oltre alle eccellenze agroalimentari del territorio si potranno acquistare semi e piantine. Ma anche avere preziosi consigli dai produttori agricoli su come ottenere verdure, odori e fiori. Consigli pratici visibili sui tutorial pubblicati sulla pagina Facebook di Coldiretti Toscana.