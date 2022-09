Festa della Rocca di Ripafratta

Visite guidate alla Rocca di San Paolino, al borgo di Ripafratta e alle torri medievali; passeggiate alla scoperta dei canali e dei corsi d’acqua del territorio; escursioni sul Monte Pisano toccando torri, fortezze, eremi e pievi; discese in gommone, canoa e SUP sul fiume Serchio; esperienze nella natura per ragazzi; yoga nel bosco; tiro con l'arco storico; sport, musica, presentazioni di libri, cibo genuino, birra artigianale e gelato artigianale.



Due giorni pieni di attività per scoprire un territorio unico, quello di Ripafratta, borgo del comune di San Giuliano Terme: è la Festa della Rocca e del suo territorio che nel 2022 compie 10 anni e li festeggia con il programma più ricco di sempre. La manifestazione si terrà sabato 10 e domenica 11 settembre, organizzata dall'associazione Pro Loco Ripafratta 'Salviamo La Rocca' nell'ambito del Settembre Sangiulianese. Il programma completo della due giorni è consultabile su www.salviamolarocca.it/festa



Alcune iniziative richiedono la prenotazione, ed è possibile iscriversi direttamente dal sito. Non necessitano prenotazione pranzi e cene, né i concerti serali. Nel consueto spirito della Festa, la maggior parte delle iniziative è a offerta libera. Ulteriori informazioni in merito sono presenti all'interno del programma. La Festa è realizzata con la collaborazione dell’associazione 'The Thing' e con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme, oltre che con il concorso di tante associazioni del territorio che organizzano le varie iniziative.



Per ogni informazione aggiuntiva sulla Festa è possibile scrivere all'indirizzo email festa@salviamolarocca.it oppure chiamare o mandare un whatsapp al numero 339.8358584 (da lunedì a sabato, 8.30-12.30).