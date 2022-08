'Fumetti e Popcorn' con Isabella Di Leo

Un nuovo evento per la rassegna 'Fumetti e Popcorn', dedicata al rapporto fra Fumetto e Cinema: Domenica 28 agosto alle 20 presso La Nunziatina (Via La Nunziatina 11 Pisa), la fumettista Isabella Di Leo presenta la graphic novel 'Si può fare! Gene Wilder e Mel Brooks: nascita di un sodalizio mostruoso' edita Beccogiallo, in un incontro in cui interverrà Giovanni Russo, responsabile Affari istituzionali del Lucca Comics & Games, partner dell'evento.

Il libro racconta come Wilder e Brooks hanno collaborato alla realizzazione di 'Frankenstein Junior', divenuta una delle commedie più divertenti della storia del cinema, che sarà proiettato al termine dell'incontro. Nel corso dell'evento ad ingresso gratuito, sarà possibile acquistare e partecipare al firma-copie dell'autrice grazie alla Libreria Ghibellina. La rassegna 'Fumetti & Popcorn' è realizzata dal Cineclub Arsenale con la direzione artistica di Alessandra Ioalè.