Gianmaria Sìmon da Vivo

C’è una terra magica e sospesa ai piedi delle Apuane.

Tra rocce bianche e anime dalla pelle nera, un cantautore dal cuore gitano recita il suo mantra blues: Gianmaria Sìmon.



Gianmaria Simon nasce a Sarzana nel 1976 in un fuligginoso giorno di dicembre, all’ora dell’aperitivo. Cresce sotto l’egida delle petrose e anarchiche alpi Apuane dove, a seguito di studi poco brillanti, si dedica a coltivare passioni tutt’altro che redditizie come la musica e la poesia. Impara a suonare la chitarra e compone le prime canzoni che mette a sedimentare in un cassetto. A diciotto anni indossa una salopette, suona blues del delta e dice di voler sposare una nera del Mississipi. In seguito viaggia in Germania e in Francia suonando per strada musica di Dylan e di Neil Young. Una notte guardando The House di Šar?nas Bartas ascolta la più triste delle melodie suonata da una fisarmonica e decide di imparare la fisarmonica. Continua a scrivere versi seduto sopra un albero. Suona musica d’autore coi Bandido Maria, musica tradizionale coi Mus, gipsy rock con Mira Leon, combat folk coi Visibì, studia Bach al conservatorio. Dà quindi vita ai Trajet Karavani e le canzoni sopravvissute agli anni vedono finalmente la luce. Il progetto muta e si evolve e prende forma il primo album solista dal titolo “L’ennesimo Malecon” uscito nel 2014 per la Vrec. Dopo decine di concerti in giro per l’Italia arriva il nuovo disco Low Fuel uscito nel gennaio 2019 sempre con la Vrec. Arrivato a 45 anni si dichiara adulto ma non consenziente.