Giornata delle famiglie al Museo delle Navi Antiche

Immigrazione, globalizzazione, integrazione, libera circolazione di persone e merci. Chi pensa a questi fenomeni come a qualcosa di squisitamente postmoderno dovrà ricredersi. Già duemila anni fa, infatti, i romani mettevano in pratica la 'romanizzazione', un processo di integrazione culturale di popoli e stati conquistati con le armi. Oggi le testimonianze di quelle gesta rivivono al Museo delle Navi Antiche di Pisa, che in occasione di 'F@MU', la Giornata delle Famiglie al Museo, prevista per domenica 9 ottobre, ha organizzato un’attività ad hoc dedicata a ragazzi e adulti, a cura di Cooperativa Archeologia. Si tratta di una visita guidata dal tema 'L’impero romano, tanti popoli una sola storia', durante la quale i partecipanti conosceranno le diverse popolazioni che abitavano i territori dell’Impero Romano, per scoprire come avveniva l’integrazione dei numerosi popoli conquistati in seno all’Impero.

Il tutto attraverso l’osservazione delle usanze e dei costumi dell’epoca, grazie ai reperti esposti nel museo. Gli appuntamenti, della durata di un’ora e mezzo, si svolgeranno alle 15.30 e alle 17, per un massimo di 25 partecipanti. Obbligatoria la prenotazione al numero 050.47029 (nel fine settimana 050.8057880) o all’indirizzo prenotazioni@ navidipisa.it. Tutte le info sul sito.

Il Museo delle Navi Antiche di Pisa, il più grande museo di imbarcazioni antiche esistente, con i suoi 4700 metri quadri di superficie espositiva, raccoglie 800 reperti, esposti in 47 sezioni divise in 8 aree tematiche con sette imbarcazioni di epoca romana, databili tra il III secolo a.C. e il VII secolo d.C., di cui quattro sostanzialmente integre. La concessione del museo è affidata a Cooperativa Archeologia, che ha seguito negli ultimi anni lo scavo archeologico e il restauro delle navi e dei reperti, sotto la direzione scientifica di Andrea Camilli, responsabile di progetto per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Pisa e Livorno.