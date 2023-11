Giornata internazionale delle persone con disabilità: il programma delle iniziative

In occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita dall'ONU nel 1992, il Comune di Pisa per sabato 2 dicembre ha organizzato una serie di eventi in collaborazione con altri enti e associazioni del territorio per approfondire e sensibilizzare le persone sui alcuni dei temi legati alla disabilità. In programma il convegno alla Stazione Leopolda (inizio ore 9) sulle politiche inclusive per il lavoro e, nel pomeriggio (inizio ore 15), una serie di dimostrazioni sportive di varie discipline al Cus di via Chiarugi. Venerdì 1 dicembre, al teatro Nuovo, lo spettacolo inclusivo 'Il vento del cambiamento'.

"Il riconoscimento e la piena attuazione del diritto al lavoro - dichiara l’assessore alla disabilità Giulia Gambini - hanno un ruolo fondamentale per le persone con disabilità poiché questo diritto costituisce lo strumento necessario ed efficace per garantire l’autodeterminazione, potenziare le proprie competenze, l'autonomia e anche per favorire l’integrazione. Il convegno costituirà un importante momento di confronto e approfondimento su questo tema che vedrà il coinvolgimento delle diverse parti del rapporto contrattuale di lavoro e gli enti competenti al fine di condividere le criticità, le opportunità e le prospettive per una piena attuazione di questo diritto fondamentale. Il pomeriggio sarà dedicato al diritto allo sport per le persone con disabilità, attività preziosa per l’integrazione e l’inclusione, inteso non unicamente in termini terapeutici e riabilitativi, ma quale strumento per lo sviluppo delle potenzialità individuali e per il raggiungimento del benessere psico fisico della persona".

IL PROGRAMMA. Sabato 2 dicembre alla Stazione Leopolda (piazza Guerrazzi, inizio ore 9) è organizzato il convegno 'Politiche inclusive per il lavoro'. Dopo i saluti istituzionali, sono previsti gli interventi di Michele Palla, avvocato, su 'Cenni sulla normativa per l'inclusione lavorativa'; Serena Vella, ARTI Toscana, su 'Inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Strumenti e governance dei servizi per il collocamento mirato'; Maria Antonietta Scognamiglio, consigliera provinciale delegata della Provincia di Pisa, su 'Patto per il lavoro locale: buone prassi per l'inclusione e la formazione delle persone con disabilità', modera il giornalista Gabriele Masiero.

Successivamente è previsto un momento di confronto in cui saranno raccontate le esperienze di alcune realtà del territorio maturate in ambito lavorativo da persone con disabilità: AIPD Pisa, UILDM Pisa, ANMIC Pisa, Caregivers Pisa, modera l’avvocato Annalisa Cecchetti.

A seguire, sono previsti gli interventi sul mondo del lavoro, con i contributi di Confcommercio, Confesercenti, CNA Pisa, Coldiretti, Unione Industriale Pisana, Confcooperative in merito al tema 'L’approccio aziendale all’inserimento al lavoro delle persone con disabilità prospettive, opportunità e criticità'. Le conclusioni della giornata sono affidate a Giulia Gambini, assessore alla disabilità del Comune di Pisa. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Pisa, Regione Toscana e Società della Salute.

Nel pomeriggio al Cus Pisa (via Chiarugi, a partire dalle ore 15) saranno organizzate una serie di attività sportive quali judo, boccia paralimpica, hockey, danza sportiva, canottaggio, freccette e calciobalilla. La giornata è organizzata in collaborazione con il CUS Pisa, Unione Nazionale Veterani dello Sport, Panathlon Pisa, UILDM Pisa sporting bowls e ANSMES Pisa. A patrocinare il pomeriggio di sport sono Regione Toscana, Comitato italiano paralimpico regionale, Sport e Salute, Coni Toscana e Università di Pisa.

Sempre nell’ambito del programma della giornata, al Teatro Nuovo venerdì 1 dicembre (ore 21, ingresso libero) si svolgerà lo spettacolo inclusivo dal titolo 'Il vento del cambiamento', a cura del Teatro della comunità di Marco Di Stefano e Tanya Khabarova, in collaborazione con l’associazione Binario Vivo, l’istituto comprensivo 'Gamerra' e il Comune di Pisa insieme all’Associazione italiana persone down, Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti onlus, Autismo Pisa onlus e Talenti autistici Pisa.

Le associazioni che hanno partecipato all’organizzazione della giornata internazionale di diritti delle persone con disabilità: Coordinamento etico dei caregivers, ANMIC Pisa, AIPD Pisa, UILDM Pisa, Le Vele centro polifunzionale socio assistenziale Fondazione Dopo di noi a pisa onlus, ANFFAS Pisa ETS-APS, Gruppo Paim, Assofly, Autismo Pisa, Aforisma, Arnera cooperativa sociale, A.S.Ha Pisa aps, Associazione oncologica pisana “Piero Trivella”, Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, CUS Pisa, UNITALSI, Unione nazionale Veterani dello sport sezione di Pisa, Panathlon club Pisa, ANSMES Pisa, UILDM Pisa sporting bowls, MANGWANA, Eppursimuove ads, Pubblica Assistenza Pisa.