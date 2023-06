Giornata di manutenzione e merenda al 'Boschetto'

Sabato prossimo 17 giugno Legambiente Pisa dedicherà la giornata alla manutenzione del 'Boschetto', una piccola area verde urbana in largo Cesare Balbo (via Montanelli). Il 'Boschetto' è nato alla fine degli anni ‘80 su iniziativa di alcuni volontari del Wwf e dal 2017 è gestito e curato da Legambiente Pisa in collaborazione con il Comune di Pisa. L’ingresso è libero per osservare piante endemiche della pianura pisana e altre tipiche della macchia mediterranea, come il viburno, il corbezzolo, il biancospino, il leccio e la sughera. Numerose specie di uccelli e alcuni utili ricci formano costituiscono la fauna del luogo.

Legambiente si impegna a mantenere alto il livello di biodiversità del piccolo bosco, una preziosa risorsa per il quartiere e la città, e a creare le condizioni per una maggiore fruibilità da parte di chi vuole godere i benefici del verde urbano. Oltre alla annuale 'Festa dell’Albero', Legambiente Pisa organizza attività con le scuole, visite guidate momenti conviviali e occasioni si studi scientifici.

Sabato prossimo tutti possono partecipare, con inizio alle ore 10: i volontari, armati di attrezzi e buona volontà, renderanno l’area più bella e fruibile da parte della cittadinanza. Tutti potranno poi seguire una breve visita guidata e condividere una merenda nel verde. Potremo incontrare giovani provenienti da diverse parti del mondo che partecipano ai campi internazionali che Legambiente organizza a San Rossore in collaborazione con l'Ente Parco. Sabato prossimo sarà per tutti una occasione di conoscere il sorprendente 'Boschetto', un piccolo tesoro poco noto della città.

L’iniziativa è realizzata grazie al bando 'Siete presente. Con i giovani per ripartire 2023', a valere sul progetto 'Generazione Giovanisì', promosso dal Cesvot e finanziato dalla Regione Toscana – Giovanisì in accordo con la presidenza del consiglio dei ministri dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale, con il contributo di Fondazione Pisa