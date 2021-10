Alla Domus Mazziniana l'incontro in memoria di Vincenzo Lupo Berghini

Mercoledì 20 ottobre alle ore 18.00 presso la Domus Mazziniana avrà luogo un ricordo di Vincenzo Lupo Berghini promosso dalla Società Storica Pisana, dall’Associazione Laureati Ateneo Pisano, dal Comitato pisano 'per il Risorgimento' e dalla stessa Domus Mazziniana.

A un mese dalla scomparsa di uno dei protagonisti della vita culturale pisana dell’ultimo mezzo secolo, avvenuta lo scorso 18 settembre a pochi giorni dal 98° compleanno, le istituzioni culturali cittadine vogliono ricordare in una giornata dal titolo 'Per Pisa e la Cultura la figura di Vincenzo Lupo Berghini', a lungo responsabile della Biblioteca Comunale di Pisa, membro attivissimo per lunghi anni della redazione della rivista 'L’Arno', fine conoscitore della storia della nostra città e instancabile animatore della sua scena culturale.

La giornata si svolgerà presso la Domus Mazziniana, cui Vincenzo Lupo Berghini era particolarmente legato per ideali, interessi di studio e tradizioni familiari (un suo antenato, Pasquale Berghini, era stato collaboratore di Mazzini, condividendone anche una condanna a morte, come ricordava con malcelata fierezza lo stesso Lupo Berghini)

Alla riunione, coordinata dalla presidente della Società Storica Pisana Gabriella Garzella, interverranno il giornalista e scrittore Renzo Castelli, amico da una vita di Vincenzo Lupo Berghini, Lorenzo Gremigni, membro della redazione del 'Rintocco del Campano', appassionato studioso della storia e della cultura pisane e il professor Antonio F. Gimigliano, collaboratore di Vincenzo Lupo Berghini negli ultimi anni.

L'incontro si concluderà con un ricordo affidato al figlio Arrigo.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: EVENTI@DOMUSMAZZINIANA.IT – 05024174

GREEN PASS OBBLIGATORIO; GRADITA LA PRENOTAZIONE





