Gran trekking del Moriglion di Penna

Un'escursione varia sui Monti Pisani, per conquistare la vetta del Moriglion di Penna, passando per ambienti suggestivi come cipresseti e vecchie cave abbandonate. Sul sentiero si vedranno incisioni rupestri, lasciate da abitanti antichi ed antichissimi del territorio. Moltissimi saranno i panorami e scorci che questa escursione regalerà: da angolazioni inusuali sui nostri monti pisani, a le splendide Apuane e gli Appenini, fino alla costa ed il mare. Ultima sorpresa...il misterioso eremo della Spelonca, con la sua voce della montagna.



13km

800m di dislivello

Inizio ore 10:30

Fine ore 16:30 c/a

Impegno: Medio/impegnativo

Difficoltà tecniche: una salita nella prima parte della giornata, sentieri con fondo sconnesso. Dislivello totale di 800m



Costo: 17 EURO

Max 20 Persone - prenotazione obbligatoria



Per info e prenotazioni:

info@azimut-treks.com

3395675637



https://www.azimut-treks.it/escursione-moriglion-di-penna



WWW.AZIMUT-TREKS.IT